Россияне останутся без отечественной сайры

Росрыболовство: вылов сайры в России маловероятен, так как она не зашла российскую ИЭЗ

Вылов сайры в 2022 году в России маловероятен, так как эта рыба не зашла в российскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ), заявило Федеральне агентство по рыболовству (Росрыболовство) в своем Telegram-канале. Отечественной сайры на рынке не будет — промысел обеспечат другие страны.

«К промыслу сайры российские суда не приступали, и как отмечено на совещании, в этом году вряд ли стоит ожидать заходы сайры в российскую экономзону. В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Тайваня, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13661 тонн», — указано в сообщении.

Сайра обитает в Тихом океане. Российские производители в основном перерабатывают ее для продажи в виде консервов. Росрыболовство также отметило, что в российские воды также пока не зашли кальмары.

В отношении промысла других морепродуктов ситуация более благоприятная: объемы вылова скумбрии и сельди-иваси превышают 2021 прошлого года, и их планируют дополнительно нарастить. К 22 августа в России выловили 87,7 тысячи тонн этих видов, что превышает прошлогодний показатель на 0,5 процента.

Вблизи российской экономической зоны ловлю пелагических рыб (к ним относятся все вышеперечисленные виды) ведут примерно 100 китайских судов. Внутри отечественной зоны работает 11 судов, в октябре их количество планируется увеличить.

Ранее Ассоциация рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) призвала Минпромторг вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов и разобраться с фальшивой сайрой в России. По данным участников рынка, с 2020 года увеличились случаи подмены в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь, объемы таких банок исчисляются миллионами.

