Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России призвали разобраться с фальшивой сайрой

«Ъ»: Минпромторг попросили вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Ассоциации рыбохозяйственных промпредприятий Приморья (АРПП) призвала Минпромторг вмешаться в ситуацию с ростом контрафактных рыбных консервов и разобраться с фальшивой сайрой в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным участников рынка, с 2020 года увеличились случаи подмены в консервах дорогой сайры на более дешевые сардины и сельдь, объемы таких банок исчисляются миллионами.

По оценкам АРПП, в 2021 году оптовая стоимость сырья для банки консервированной сайры составляла 65 рублей, сардины — 16 рублей. В ассоциации добавили, что автоматизированная информационная система «Меркурий» отслеживает получение сырья и изготовление продукции, «фиксируя момент "превращения" консервов с дешевой рыбой в дорогую». Тем не менее, контрафакт успевают реализовывать.

Как объяснили представители ассоциации, полномочия изъять или арестовать контрафактные консервы есть только у Роспотребнадзора. Но эксперты имеют право проверять товары только органолептическим методом, то есть опираясь на зрение, вкус и обоняние. Тем не менее, на вкус отличить одну рыбу от другой эксперты не могут, а для модернизации лабораторий, где ведомство могло бы определять продукт по ДНК, бюджет средства не выделяет. При этом подходящие лаборатории есть у Россельхознадзора, но действующие нормы не позволяют ведомству использовать результаты исследования сторонней структуры, пожаловались промышленники.

В начале июля Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки. Личинки обнаружены в продукции, произведенной в Московской и Псковской областях, а также в Приморском крае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о готовящейся провокации Киева на Запорожской АЭС
Бьюти-эксперт перечислила вредящие здоровью глаз повседневные привычки
Российский легкоатлет описал сумму призовых фразой «денег хватит на три месяца»
Синоптик рекомендовал уменьшение физнагрузок при смоге
В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений
Белоруссия представила новый БТР на форуме «Армия-2022»
Ставропольских полицейских заподозрили в сбыте наркотиков
Десять детей госпитализировали из российского санатория с опасной инфекцией
Адвокат допустил получение сыном Шатунова прав на исполнение песен
В России призвали разобраться с фальшивой сайрой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.