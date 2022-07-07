В российских рыбных консервах нашли личинки

Роскачество нашло паразитов в консервах марок «Вкусные консервы», «Лента» и «Китбай»

Роскачество обнаружило паразитов в консервах из горбуши и нерки. Личинки обнаружены в продукции, произведенной в Московской и Псковской областях, а также в Приморском крае, говорится в исследовании на сайте ведомства.

Продажа рыбной продукции, которая поражена видимыми паразитами, не разрешается, отметили эксперты. В этому году Роскачество нашло неживых личинок нематод рода Anisakis в продукции из горбуши (марки «Вкусные консервы», «Лента») и нерки («Китбай»).

Также требованиям законодательства не соответствовали консервы из горбуши «Каждый день» — рыбы в банке оказалось всего 45 процентов вместо положенных 50, а также «Море внутри» — 47 процентов.

Всего эксперты изучили 20 торговых марок консервов из горбуши, кижуча и нерки. Четыре бренда претендует на российский «Знак качества» и признаны лучшими: горбуша «5 морей», «Доброфлот», «Курильский берег» и «Расцвет». По сравнению с 2018 годом продукция по показателям качества и безопасности стала лучше, утверждают в Роскачестве.

В 2021 году Роскачество исследовало 53 процента рынка консервированной сайры. Оказалось, что производители вместо сайры используют другие более дешевые виды рыб: тихоокеанскую сельдь и дальневосточные сардины.