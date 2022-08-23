Россиянину дали год ограничения свободы за свастику на памятнике Чернышевскому

Петербуржца приговорили к году ограничения свободы за свастику на памятнике Чернышевскому

В Петербурге мировой судья судебного участка №117 огласил приговор в отношении Никиты Чиркова, нарисовавшего свастику на памятнике русскому философу и писателю Николаю Чернышевскому. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Чиркова приговорили к году ограничения свободы. Россиянин признал вину, раскаялся в содеянном и пожертвовал пять тысяч рублей в фонд, занимающийся сохранением исторического наследия.

По данным следствия, 23 марта в 00:53 ночи фигурант нарисовал черной краской на тыльной стороне памятника надпись высотой 170 сантиметров длиной 140 сантиметров в виде перечеркнутой горизонтально по центру латинской буквы Z знаком = и изображение креста с загнутыми под прямым углом концами». Монумент принадлежал Государственному музею городской скульптуры, учреждению был причинен ущерб на 28 тысяч рублей.

Судья добавила, что своим поступком мужчина оскорбил «общественную нравственность, многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах».