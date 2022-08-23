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Мужа Натальи Вовк обнаружили на «Миротворце»

«МК»: мужа Натальи Вовк внесли на сайт «Миротворец» четыре года назад

Кадр: @vrogov

Муж Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной, был внесен в базу сайта «Миротворец» четыре года назад. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские СМИ.

Андрея Вовк обнаружили на «Миротворце» как «организатора референдума ДНР» в 2014 году в Мариуполе. При этом издание отмечает, что доподлинно установить связь между Андреем и Натальей Вовк не удалось.

Ранее отец Натальи Вовк рассказал, что она служила в Вооруженных силах Украины, но не числилась в полке «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не участвовала в антитеррористической операции в Донбассе.

Журналистка Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.

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Марина Совина
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