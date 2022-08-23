Россиянам назвали самый полезный перекус в самолете

Диетолог Соломатина посоветовала россиянам во время перелета выбирать омлет и томатный сок

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала выбирать на борту самолета сытные белковые перекусы и отказаться от жареной и жирной пищи. Об этом она рассказала «Вечерней Москве».

Самым полезным выбором врач назвала легкоусвояемую, но достаточно сытную еду. Например, яйца или омлет с овощами, которые позволят надолго сохранить чувство сытости. Специалист обратила внимание на то, что организм во время перелета в самолете испытывает большой стресс, а сложная пища, такая как жареное мясо, картошка, майонезные салаты и газированные напитки, усугубляет ситуацию.

Соломатина напомнила, что на борту самолета увеличивается и негативное влияние алкоголя на организм. По ее мнению, лучше отдать предпочтение томатному соку, воде и травяному чаю, например, отвару шиповника. «Многие бояться летать и пьют алкоголь. Это категорически запрещено. Лучше выпить успокаивающий чай. Кофе отлично тонизирует, но кофеин увеличивает риск загустения крови», — добавила диетолог.

Ранее в феврале сообщалось, что большинство россиян предпочитают брать в качестве перекуса в самолет сэндвичи. Также многие выбирают булочки или шоколад, в то время как другие заранее покупают фрукты или заказывают в аэропорту полноценный готовый обед.