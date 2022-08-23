Венский отель подтвердил пребывание подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил пребывание Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной

Венский отель Ibis Wien Hauptbahnhof подтвердил, что в нем останавливалась женщина, похожая на украинку Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотрудники отеля пояснили, что похожая на подозреваемую женщина пребывала в нем в течение всего одной ночи, однако сейчас у персонала нет информации, что кто-то с таким именем в настоящее время живет или ранее заселялся в один из номеров.

«Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка», — рассказали в отеле.

20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. В ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления является гражданка Украины Наталья Вовк.