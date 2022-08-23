Жителей Москвы предупредили об угрожающих городу новых лесных пожарах

В Greenpeace заявили, что Москве угрожают пожары во Владимирской и Нижегородской областях

Москве угрожают пожары в трех регионах России, заявили в Greenpeace. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель противопожарной программы природоохранной организации Григорий Куксин.

По его словам, пожары, аналогичные возгораниям в Рязани, происходят во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях, однако над их ликвидацией работают меньшие группировки.

«Нижегородский пожар, Владимирский, Ивановский сейчас в таких же сложных условиях происходят, но на сходных по размеру пожарах сейчас работают не 10 тысяч, как в Рязани, а 20-30 человек, которым не хватает ресурсов», — приводит издание слова эколога.

Он отметил, что природные пожары в упомянутых регионах уже «дают дым» в сторону Москвы, однако СМИ не уделяют им должного внимания. При этом возгораниям во Владимирской, Нижегородской и Ивановской областях Куксин предрек разрастание до масштабных и проблемных.

«Очень не хватает квалифицированных кадров, поэтому работа ведется традиционными способами для городских пожарных — это не всегда эффективно», — подытожил эколог.

Ранее сообщалось, что Рязанскую область охватили мощные пожары — там горит более 180 гектаров леса. В регионе ввели режим ЧС.