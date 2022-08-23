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В Совфеде предупредили о последствиях вступления Финляндии в НАТО

Сенатор Джабаров: Финляндия в НАТО станет потенциальным объектом для ответного удара
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

При вступлении Финляндии в Североатлантический альянс Хельсинки станет потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта НАТО с Россией, предупредил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что время для улучшения отношений с Россией в настоящее время не пришло. По его словам, в условиях текущей ситуации от прежних отношений Москвы и Хельсинки «мало что осталось».

Как отметил сенатор, Саули Ниинисте сказал правду, но забыл добавить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он. У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей. Финляндия ничего не выиграет от замораживания контактов с Россией, заключил сенатор.

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Сергей Истомин
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