Сенатор Джабаров: Финляндия в НАТО станет потенциальным объектом для ответного удара

При вступлении Финляндии в Североатлантический альянс Хельсинки станет потенциальным объектом ответного удара в случае военного конфликта НАТО с Россией, предупредил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что время для улучшения отношений с Россией в настоящее время не пришло. По его словам, в условиях текущей ситуации от прежних отношений Москвы и Хельсинки «мало что осталось».

Как отметил сенатор, Саули Ниинисте сказал правду, но забыл добавить, что ледяной кризис в отношениях его страны с Россией инициировал именно он. У России и Финляндии в послевоенные годы сложились добрососедские отношения, экономическое сотрудничество развивалось по восходящей. Финляндия ничего не выиграет от замораживания контактов с Россией, заключил сенатор.