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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с участием россиянина без прав

В Приморье водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором погибли ребенок и 2 взрослых
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

На трассе в Приморье произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погибли три человека — ребенок и двое взрослых. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Авария произошла на 452-м километре автодороги ХабаровскВладивосток. По данным полиции, аварию спровоцировал 34-летний водитель Toyota Camry — он превысил скорость, не справился с управлением на мокром асфальте и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой DAF. В региональном управлении ГИБДД уточнили, что у водителя легковой машины не было прав на управление транспортным средством.

«Приморца уже привлекали к административной ответственности за пьяную езду и управление автомашиной водителем без прав», — уточнили в полиции.

В ДТП погибли три человека — трехлетний ребенок, его 45-летняя мать и 41-летняя жена водителя автомобиля. От столкновения с фурой трехлетнего мальчика выбросило из автомобиля на проезжую часть.

Полиция начала проверку по факту аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стала известна возможная причина аварии с 16 погибшими под Ульяновском.

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Валерий Розенберг
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