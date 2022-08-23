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Пользователи сети назвали не связанные с сексом самые приятные ощущения

Пользователи Reddit назвали безудержный смех и прочистку носа самыми приятными ощущениями

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Пользователи платформы Reddit назвали безудержный смех, прочистку носа и принятие душа среди самых приятных ощущений, которые им довелось испытать. Автор треда, в котором они обсудили самые приятные ощущения, попросил вспомнить о легальных способах доставить себе удовольствие, не связанных с сексом.

Одними из самых популярных оказались воспоминания, связанные с водой. «Когда ты ребенок и весь день играл в бассейне или океане, а потом приходишь домой, принимаешь душ, возвращаешься в комнату, где включен кондиционер. Кожа тугая от солнца и воды, глаза слипаются, забираешься в прохладную кровать и засыпаешь», «Горячий душ после недели в походе», — рассказали пользователи.

Многие отметили и приятные ощущения, испытанные после избавления от насморка. «Когда пазухи носа были забиты и начинают прочищаться. Иногда можно слышать хлопки, треск, иногда долгое шипение. Восхитительно», «Когда трехдневный насморк наконец побежден», — написали комментаторы.

Другим нравится безудержный смех, который начинается снова и снова. «Когда вы с другом оба смеетесь так, что не остановиться, смех стихает, и кажется, что можно отдохнуть, но один из вас начинает хихикать, и вы взрываетесь опять», «Такой сильный смех, что он переходит в тихие хрипы, ты не можешь думать и дышать, просто смеешься», — признались в сети.

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Ранее пользователи сети рассказали о необычных способах быстрее заснуть. На Reddit посоветовали притвориться шаром, представить, что строишь дом, и принять позу скелета для скорейшего засыпания.

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Александра Лисица
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