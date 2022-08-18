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Пользователи сети рассказали о необычных способах быстрее заснуть

Пользователи Reddit посоветовали притвориться шаром и лежать в позе скелета, чтобы заснуть

Фото: Zohre Nemati / Unsplash

Быстрее заснуть можно, если притвориться воздушным шаром, представить, что строишь дом, и принять позу скелета, рассказали пользователи Reddit. Испытывавшие проблемы с засыпанием люди раскрыли необычные способы погрузиться в сон.

Так, один из пользователей сети посоветовал закрыть глаза и вообразить стройку дома. «На любом участке земли, в любом стиле. Подумайте, как он выглядит снаружи, представьте, как он строится, по своему вкусу. Я обычно дохожу до кухни и засыпаю», — написал он.

Другой пользователь порекомендовал принять позу скелета — лежать на спине. «На десять минут. С закрытыми глазами. Погрузитесь в это, подумайте о белом пространстве, черном, раскрасьте свой разум. Думайте о цвете. Потом поверните голову. Если тело повернется вслед за ней, пускай», — объяснил он. «Отбивайте ритм пальцами, потом замедляйтесь постепенно», «Я представлял, будто увеличиваюсь в размерах, как воздушный шар, потом сдуваюсь, и так пять раз», — продолжили другие комментаторы.

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Также многие участники обсуждения предложили принимать перед сном душ для скорейшего засыпания.

Ранее пользователи Reddit рассказали о неочевидных плюсах лишнего веса. Они мообщили, что люди с лишними килограммами меньше мерзнут, больше нравятся кошкам и имеют меньше морщин, по сравнению с более стройными людьми.

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Александра Лисица
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