Пользователи сети рассказали о неочевидных плюсах лишнего веса

Пользователи Reddit рассказали, что после похудения стали сильно мерзнуть

Люди с лишними килограммами меньше мерзнут, больше нравятся кошкам и имеют меньше морщин, по сравнению с более стройными людьми, рассказали пользователи Reddit. Похудевшие поделились воспоминаниями о прошлой жизни и назвали неочевидные и забавные плюсы лишнего веса.

Обсуждая тему похудения, и мужчины, и женщины признались, что, избавившись от жира, стали чаще и сильнее мерзнуть. «Я похудел с 93 килограммов до 61. Я постоянно мерзну», «Я весил 86 килограммов, а сейчас — 63. Раньше я не чувствовал, что мерзну в школе, хотя здание очень холодное. А теперь я мерзну каждый день!», «Мне удалось похудеть со 140 килограммов до 53. И единственное место, где я чувствую, что мне не холодно, — это ванна с горячей водой. Я ощущаю себя обратным вампиром: мчусь домой до заката солнца и наступления похолодания, чтобы согреться в ванной. Хотя я живу в Калифорнии, где "холодно" — 40 градусов тепла», — поделились опытом в комментариях.

Пользователи сети также пришли к выводу, что кошки больше любят полных людей, потому что с ними всегда тепло: «Да, кошки любят обниматься с толстыми людьми. Ведь это дополнительное тепло», «Про кошек верно сказано. В моей семье кошки любят каждого из нас, но предпочитают сидеть на коленях у более крупных людей», — высказались владельцы питомцев.

Одним из плюсов лишнего веса также назвали способность жира защищать от травм при падении. «Около года назад я сильно похудела. На этой неделе поскользнулась, выходя из душа, и сломала несколько ребер. Конечно, жаль, что у меня не было жировой прослойки в тот момент», «Когда я был толстым, упал на улице. Отделался только ссадинами и синяками. Если бы был худым, сломал бы себе что-нибудь», — последовали примеры из жизни комментаторов.

Нашлись те, кто признался, что жир спас им жизнь: «Лишний вес спасает при ножевом ранении», «На моего друга напали, когда он пытался разнять драку в баре. Но нож не вошел глубже жировой прослойки», «Мы в скорой помощи называем жир естественным бронежилетом».

Доводами в пользу лишнего веста также стало то, что полных людей труднее похитить, на женщин с лишним весом реже нападают маньяки, людям с большим количеством жира на ягодицах удобнее сидеть на твердых поверхностях, полным людям труднее утонуть.

«У толстых людей меньше морщин!» — эмоционально заявила одна из пользовательниц форума в одном из самых популярных комментариев в дискуссии.

Ранее пользователи Reddit назвали самые раздражающие привычки туристов. К ним отнесли кормление чаек, суету, постоянное стремление все фотографировать и пренебрежительное отношение к памятникам.