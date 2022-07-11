Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В сети назвали самые раздражающие привычки туристов

Пользователи Reddit отнесли кормление чаек к самым раздражающим привычкам туристов

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Пользователи Reddit, живущие на популярных для путешествий территориях, назвали самые раздражающие привычки туристов. К таким особенностям поведения они причислили порчу исторических и культурных объектов, вождение в нетрезвом виде и ряд других поступков.

«Не вырезайте, черт побери, ваши имена на разных объектах!!! Людей, которые хотят вырезать свое имя на исторических зданиях и статуях, безумно много», — посетовал один из комментаторов. Он также порекомендовал туристам уважать частную жизнь окружающих и не заходить на приватные территории.

К вызывающим негодование привычкам туристов пользователи также отнесли попытку остановить машину посреди дороги ради того, чтобы осмотреть вид; фотосъемку местных жителей без их разрешения; выбрасывание мусора в неположенных местах, кормление чаек и попытки погладить диких животных.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Сидите дома и не позорьтесь!» Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
«Сидите дома и не позорьтесь!»Россиян пугают всплеском русофобии на курортах Европы. Так ли это на самом деле?
6 июля 2022

Пользователь, живущий в Нью-Йорке, отметил, что гостям города во время пешеходных прогулок нужно идти по правой стороне тротуара, а не левой. «А еще, если вам нужно остановиться, заглянуть в телефон или поговорить с другими путешественниками, отойдите в сторону. Рядом идут люди, и если вы резко останавливаетесь, это обычно приводит к тому, что в вас кто-то врезается», — написал он. «Я живу в Берлине, и это касается туристов из Германии и других стран: пожалуйста, не бегайте, не делайте селфи, не играйте в прятки и не сидите на мемориалах, посвященных холокосту», — обратилась к путешественникам одна из юзеров.

Кроме того, пользователи порекомендовали туристам не задерживать общественный транспорт ради своих опоздавших спутников, не кричать в позднее время суток и аккуратно водить машину.

Ранее сотрудники отелей рассказали на Reddit о самых неприятных поступках постояльцев, свидетелями которых они стали во время работы. В частности, один из комментаторов вспомнил, как постоялец выкрасил всю комнату золотой краской.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил меры в ответ на остановку Литвой транзита
В Турции заявили о восстании народа против НАТО
Некоторым белорусам ограничат выезд за границу
Невеста отменила свадьбу из-за цвета кожи лица жениха
Алиханов опроверг расширение санкционного списка по транзиту в Калининград
Цены на газ в Европе упали
IKEA не смогла возобновить онлайн-распродажу
В ЛНР подтвердили развитие наступления на Славянск
Казачьего атамана закололи саблей во время боя в Подмосковье
Назван срок отправки турбины для «Северного потока» в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.