В сети назвали самые раздражающие привычки туристов

Пользователи Reddit отнесли кормление чаек к самым раздражающим привычкам туристов

Пользователи Reddit, живущие на популярных для путешествий территориях, назвали самые раздражающие привычки туристов. К таким особенностям поведения они причислили порчу исторических и культурных объектов, вождение в нетрезвом виде и ряд других поступков.

«Не вырезайте, черт побери, ваши имена на разных объектах!!! Людей, которые хотят вырезать свое имя на исторических зданиях и статуях, безумно много», — посетовал один из комментаторов. Он также порекомендовал туристам уважать частную жизнь окружающих и не заходить на приватные территории.

К вызывающим негодование привычкам туристов пользователи также отнесли попытку остановить машину посреди дороги ради того, чтобы осмотреть вид; фотосъемку местных жителей без их разрешения; выбрасывание мусора в неположенных местах, кормление чаек и попытки погладить диких животных.

Пользователь, живущий в Нью-Йорке, отметил, что гостям города во время пешеходных прогулок нужно идти по правой стороне тротуара, а не левой. «А еще, если вам нужно остановиться, заглянуть в телефон или поговорить с другими путешественниками, отойдите в сторону. Рядом идут люди, и если вы резко останавливаетесь, это обычно приводит к тому, что в вас кто-то врезается», — написал он. «Я живу в Берлине, и это касается туристов из Германии и других стран: пожалуйста, не бегайте, не делайте селфи, не играйте в прятки и не сидите на мемориалах, посвященных холокосту», — обратилась к путешественникам одна из юзеров.

Кроме того, пользователи порекомендовали туристам не задерживать общественный транспорт ради своих опоздавших спутников, не кричать в позднее время суток и аккуратно водить машину.

Ранее сотрудники отелей рассказали на Reddit о самых неприятных поступках постояльцев, свидетелями которых они стали во время работы. В частности, один из комментаторов вспомнил, как постоялец выкрасил всю комнату золотой краской.