Работники отелей назвали самые неприятные поступки постояльцев

Горничная отеля рассказала, как нашла в ледогенераторе использованный презерватив

Горничные, консьержи и портье поделились в сети самыми неприятными поступками постояльцев, свидетелями которых они стали во время работы. Их слова приводит издание Daily Star со ссылкой на соответствующий тред на Reddit.

Так, один из пользователей платформы рассказал, что работал в отеле, где на каждом этаже стояли ледогенераторы. Однажды во время чистки одного из контейнеров горничные нашли внутри него использованный презерватив.

Другой сотрудник поделился историей о том, как три девушки, которые жили в одном номере, при выселении оставили после себя экскременты по всей комнате. «Мы внесли их в черный список и разослали их удостоверения в другие отели, рассказав о том, что произошло», — добавил он.

Еще одному комментатору треда запомнилось, как постоялец выкрасил всю комнату золотой краской ради того, чтобы его номер был похож на отели в Саудовской Аравии.

Ранее работники отелей назвали самые необычные вещи, которые постояльцы забывали в номерах. Так, один из сотрудников рассказал, что однажды турист забыл в гостинице пистолет. Также среди наиболее странных находок сотрудники гостиниц выделили наркотики и диски с порнофильмами.