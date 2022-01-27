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Работники отелей назвали самые необычные забытые вещи в номерах

Работники отелей рассказали о самых необычных вещах, которые забывали постояльцы

Фото: Shutterstock

Работники отелей назвали самые необычные вещи, которые постояльцы забывали в номерах. Об этом сообщает онлайн-издание News.com.au.

Так, один из сотрудников рассказал, что однажды турист забыл в гостинице пистолет. «Гость позвонил мне на стойку и попросил пойти поискать оружие в его номере, поскольку вспомнил, что оставил его под матрасом», — пояснил молодой человек.

Другой сотрудник заявил, что один раз путешественник оставил в сейфе отеля Лас-Вегаса 328 тысяч долларов. «Я встретился с охранником, чтобы отнести находку в казино. Это было самое большое количество денег, которое мне когда-либо приходилось держать в руках», — поделился он.

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Еще один из работников отеля рассказал, что однажды горничная обнаружила на кровати фекалии. «Трое молодых людей забронировали номер на выходные. После их отъезда вся комната пахла потом и выпивкой, повсюду были бутылки и коробки из-под пиццы. Но хуже всего было то, что кто-то из них оставил на кровати настоящую большую какашку!» — возмутился мужчина.

Также среди наиболее странных находок сотрудники гостиниц выделили наркотики и диски с порнофильмами.

Ранее в январе сотрудница отеля и популярная блогерша под ником @hotel_hacks_ предупредила туристов об опасности использования кофемашин, которые иногда размещают для удобства постояльцев в их гостиничных номерах. Девушка рекомендовала не пользоваться кофемашинами, так как персонал отеля никогда не чистит их.

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Валентина Процкова
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