Путешественников предостерегли от использования кофемашин в номерах отелей

Сотрудница отеля и популярная блогерша под ником @hotel_hacks_, которая прославилась в сети благодаря видео о своей профессии, предупредила туристов об опасности использования кофемашин, которые иногда размещают для удобства постояльцев в их гостиничных номерах. Подробностями она поделилась на видео в TikTok-аккаунте.

Девушка рекомендовала не пользоваться кофемашинами, так как персонал отеля никогда не чистит их. По словам блогерши, фильтры устройства редко опорожняют и протирают после каждого гостя, а значит, в них может находиться застойная вода, в которой хорошо разрастается плесень, грибки и бактерии.

«Вода, используемая и накапливающаяся в кофеварках, приводит к испарениям, которые являются своего рода выгребной ямой для бактерий, плесени и микробов — и это отвратительно!» — предостерегла от опасности сотрудница отеля.

Вместо этого девушка посоветовала заказывать горячие напитки в номер, так как сотрудники отеля специально заваривают свежие напитки. «Кофе, заказываемый в номер, всегда самого высокого качества, а еще в большинстве отелей категории четыре или пять звезд по утрам его предлагают бесплатно», — поделилась секретом блогерша.

Ранее в январе горничная отеля назвала пять самых грязных вещей в номерах. Так, девушка рассказала о предметах, мыть и стирать которые работников не заставляют, — это кофеварка, наматрасник, одеяло, покрывало и подушка.