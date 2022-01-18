Названы самые грязные вещи в номерах отелей

Горничная Эллиана Мадрид (Elliana Madrid), работающая в отеле, назвала пять самых грязных вещей в номерах и вызвала удивление в сети. Подробностями она поделилась на видео в TikTok-аккаунте.

На опубликованных кадрах видно, как девушка ходит по гостиничному номеру и указывает на предметы, мыть и стирать которые работников не заставляют, — это кофеварка, наматрасник, одеяло, покрывало и подушка.

Ролик, набравший более 700 тысяч просмотров, возмутил пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Лучше бы я этого не знал», «Мы тратим так много денег, останавливаясь в отелях, которые даже не стирают подушки… Это ужасно», «Теперь каждый раз отправляясь в путешествие буду брать с собой из дома подушку», «Пожалуйста, скажите, что это неправда! Это же отвратительно», — писали они.

Ранее в декабре стюардесса неизвестной авиакомпании, работающая по профессии более десяти лет, дала путешественникам советы по безопасному проживанию в гостиницах. Девушка рассказала, что всегда, находясь в отеле, в целях безопасности закрывает дверь на цепочку или внутренний замок.