В Киеве заявили о поставках западных систем ПВО и ПРО осенью

Член офиса президента Украины Сибига: Киев ждет поставок западных систем ПВО и ПРО осенью

В Киеве ожидают поставок западных систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны осенью 2022 года, заявил заместитель главы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и стратегического партнерства Андрей Сибига, сообщает ТАСС.

Сибига указал, что в разговорах с западными лидерами президент Украины Владимир Зеленский регулярно ставит вопрос о необходимости «закрытия неба» над страной. «Поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Здесь мы достаточно оптимистичны, мы видим четкие перспективы и видим временные рамки, когда поставки этих крайне необходимых систем состоятся», — заявил чиновник. Он также отметил, что поставки западных систем ПВО и ПРО должны начаться осенью.

Накануне в Берлине заявили о пределе, к которому подошла Германия в области поставок оружия Украине. Министр обороны страны Кристина Ламбрехт объяснила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.