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Известного рэпера арестовали по обвинению в изнасиловании фанатки

Известного рэпера из Нидерландов арестовали по обвинению в изнасиловании фанатки

Фото: Eva Plevier / Reuters

Известного рэпера арестовали по обвинению в изнасиловании фанатки, сообщает The Sun.

Имя исполнителя не уточняется. По информации издания, он является выходцем из Нидерландов.

Инцидент произошел в отеле на Майорке. Сообщается, что перед предполагаемым преступлением мужчина познакомился со своей жертвой в ночном клубе Плая-де-Пальма, где он выступал. Музыкант сделал пару фотографий со своей фанаткой, после чего пригласил девушку к себе в номер.

Как утверждает жертва насилия, их сексуальные отношения с рэпером были по обоюдному согласию. Однако во время близости, когда девушка попросила музыканта остановиться, он отказался это сделать. Утром 21 августа мужчина был задержан.

Ранее музыкант Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в изнасиловании. Подавшая иск женщина утверждала, что артист ухаживал за ней и давал ей наркотики и алкоголь, прежде чем изнасиловать ее, когда ей было 12 лет, в 1965 году.

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Дениза Мацаева
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