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Боб Дилан потребовал компенсацию после ложных обвинений в насилии

Адвокаты Боба Дилана потребовали денежную компенсацию после обвинений музыканта в насилии

Фото: Joerg Niebergall / Eibner-Pressefo / Globallookpress.com

Адвокаты американского музыканта Боба Дилана потребовали денежную компенсацию после того, как их клиента ложно обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает The Independent.

Иск был подан в августе 2021 года. Подавшая его женщина утверждала, что артист ухаживал за ней и давал ей наркотики и алкоголь, прежде чем изнасиловать ее, когда ей было 12 лет, в 1965 году. Изначально она утверждала, что это происходило неоднократно в течение шести недель, а потом заявила, что физическое насилие со стороны Дилана продолжалось несколько месяцев. В конечном итоге иск был отозван.

Юристы музыканта заявили, что иск был «фиктивным, инициированным адвокатами [предполагаемой жертвы]», и возмутились, что «он вообще был подан». Они не пояснили, какую сумму денег намерены требовать от команды адвокатов, представлявших интересы женщины.

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.

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Марина Погосян
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