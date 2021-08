Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки полвека назад

Американского музыканта Боба Дилана обвинили в употреблении наркотиков, а также в изнасиловании 12-летней девочки более чем полвека назад. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Соответствующий иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк, в нем артиста обвинили в изнасиловании несовершеннолетней в 1965 году, когда музыканту было 20 лет.

Согласно иску, артист подружился с девочкой в мае 1965 года и установил с подростком «эмоциональную связь» с целью сексуального насилия. Также в тексте сказано, что Дилан нанес девочке эмоциональные и психологические травмы, которые сопровождают ее «по сей день». После случившегося ребенок страдал депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения. О доказательствах в иске ничего не говорится, однако адвокат потерпевшей пообещал доказать обвинения в суде.

Представитель Дилана заявил, что «утверждение 56-летней давности не соответствует действительности» и пообещал опровергнуть его.

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.

Шведская академия в 2016 году присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».