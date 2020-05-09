Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями

Американский певец Боб Дилан выпустит альбом с авторскими песнями впервые за восемь лет. Об этом сообщается на сайте исполнителя.

39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways выйдет 19 июня.

Предыдущие три альбома Дилана состояли из кавер-версий песен различных американских авторов. Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017). Последний альбом с авторскими песнями под названием Tempest был выпущен в 2012 году, восемь лет назад.

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Две песни Дилана из будущего альбома уже вышли. Одна из них, 17-минутная композиция «Murder Most Foul», в которой Дилан поет об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Второй трек «False Prophet» артист представил публике на прошедшей неделе.

Боб Дилан — культовая фигура в рок-музыке, один из самых значимых и популярных музыкантов современности. Некоторые его композиции использовали в США участники движений за гражданские права, к примеру, такие песни, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin'.

Шведская академия в 2016 году присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

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