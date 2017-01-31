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Боб Дилан выпустит тройной альбом

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Боб Дилан
Боб Дилан

Американский певец и поэт Боб Дилан, удостоенный в 2016 году Нобелевской премии по литературе, готовит к выпуску новый тройной альбом, сообщает NME.

Пластинка появится в продаже 31 марта и будет называться Triplicate. В нее войдут 30 кавер-версий песен различных американских авторов: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes By Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и другие.

Работа будет состоять из трех частей: Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin’ Home Late’.

13 октября 2016 года Шведская академия присудила музыканту Нобелевскую премию с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции». Позднее сообщалось, что представители комитета не смогли связаться лично с Диланом, поскольку тот «спал перед концертом». Позже музыкант сообщил, что награда — большая честь для него, но приехать на церемонию вручения он не сможет из-за занятости.

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