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Среда обитания

В Гонконге придумали необычный способ снизить смертность на дорогах

В Гонконге начали подсвечивать дороги красным, чтобы снизить смертность пешеходов

Фото: MN Chan / Getty Images

Власти Гонконга придумали необычный способ снизить на дорогах смертность пешеходов от невнимательности. Стыки тротуаров с автомобильными трассами в азиатском мегаполисе начали подсвечивать красными светодиодами, чтобы привлечь внимание уткнувшихся в смартфоны горожан, пишет Bloomberg.

Администрация города надеется, что такой стоп-сигнал будет эффективнее обычных светофоров, так как с большей вероятностью окажется в поле зрения планирующих переходить дорогу людей, особенно если в пути они пользуются гаджетами. Технологию будут тестировать в течение шести месяцев на четырех оживленных перекрестках Гонконга.

Нововведение уже вызвало неоднозначную реакцию жителей мегаполиса. Одни отметили, что обращают внимание на красный свет под ногами, будучи в наушниках и с телефоном, но допускают, что перестанут это делать, когда это станет привычным явлением. Другие назвали световой эффект жутким из-за ассоциации с Месяцем духов, в который, согласно китайским традициям, души умерших приходят из нижнего мира.

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Отмечается, что число погибших на дорогах Гонконга пешеходов сократилось с 57 человек в 2019 году до 55 человек в 2021-м. По данным местного Департамента транспорта, количество смертей на регулируемых переходах за указанный период снизилось с 19 до 14, однако на участках без светофоров число инцидентов выросло с 4 до 6. При этом в первой половине 2022 года на дорогах Гонконга погибло 7 пешеходов — четверо из них переходили дорогу, не учитывая сигнал светофора.

Ранее в Лондоне появились необычные по цвету пешеходные переходы. 11 «зебр» в районе станции метро Тоттенхэм-Корт-Роуд покрасили в насыщенные оттенки: синий, зеленый, оранжевый, розовый и пурпурный. Автором инициативы стал британский дизайнер Инка Илори (Yinka Ilori). Он работал в рамках местного фестиваля дизайна.

Нина Ташевская
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