Пешеходные переходы в Лондоне стали розовыми

Британский дизайнер Инка Илори (Yinka Ilori) раскрасил пешеходные переходы в Лондоне. Черно-белые дорожные зебры стали яркими, сообщает Dezeen.

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Илори воплотил задумку под названием Bring London Together, что переводится как «Сблизим Лондон». Он работал в рамках местного фестиваля дизайна. Полосы на 11 переходах в районе станции метро Тоттенхэм-Корт-Роуд покрасили в насыщенные оттенки: синий, зеленый, оранжевый, розовый и пурпурный.

«Вместо того чтобы быть обыденными, эти переходы могут стать точкой, где люди смогут познакомиться с искусством. Надеюсь, это заставит их улыбнуться и принесет чувство радости и позитива на весь день», — пояснил Илори.

В общей сложности Илори изменил облик 18 пешеходных переходов. Вместе со студентами Лондонского университета искусств он также разработал дизайн дорожных зебр в финансовом районе Сити.

В июне 2021 года власти Лондона заявили о планах отдать пешеходам пространство Oxford Circus, где пересекаются две самые нагруженные торговые улицы города. Для машин полностью перекроют несколько дорог, участок преобразуют в площади с тротуарами, лавочками и зелеными зонами.