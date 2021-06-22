Российский школьник потребовал у мэрии пешеходный переход и получил отказ

Школьник из Челябинска Алексей Садырин решил добиться от городских чиновников организации пешеходного перехода через улицу вблизи своего дома, ради чего собрал подписи жителей, но получил отказ. Об этом сообщает 74.RU.

Десятиклассник потребовал в мэрии организовать дополнительную зебру на улице Мира. Он проанализировал расположение переходов на улице, нормативы, а также изучил опыт других городов со всего мира, после чего написал обращение в администрацию города.

Необходимость дополнительного перехода на дороге с двумя полосами для движения он объяснил популярностью маршрута у жителей района, близостью детских садов, школы искусств и школы-интерната для глухих детей. Кроме этого, он предложил чиновникам сделать дополнительные зебры, велодорожки и выделенные полосы на других улицах в районе. Также школьник собрал около 200 подписей горожан за организацию перехода.

«Я заинтересован в том, чтобы Челябинск становился лучше и развивался в правильном направлении — увеличивалась пешеходная доступность, снижалась аварийность. Я собираюсь оставаться в этом городе», — объяснил Садырин свою инициативность.

Но в челябинском комитете дорожного хозяйства Садырину отказали. По словам подростка, чиновники сослались на расположение ближайшего пешеходного перехода в 200 метрах, что соответствует ГОСТу, а также на отсутствие освещения для зебры, подходов и треугольника видимости для автомобилистов. Предложение Садырина сделать этот треугольник за счет одной из полос дороги в мэрии отвергли, посчитав, что из-за этого снизится пропускная способность улицы.

Тем не менее десятиклассник продолжает надеяться, что в администрации изменят свое решение. «Я считаю, что власть должна работать в интересах общества, в интересах людей, потому что за их счет по факту она и живет», — сказал Садырин.