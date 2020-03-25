В российском городе чиновникам поручили отдать свои автомобили медикам

Автопарк администрации Челябинска передадут медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Такое распоряжение 25 марта отдала мэр Челябинска Наталья Котова, передает URA.RU.

По словам Котовой, свои автомобили могут отдать заместители главы и начальники управлений. Она добавила, что в некоторых структурах есть сразу несколько автомобилей. Котова уточнила, что при необходимости следует полностью задействовать машины чиновников для работы врачей.

Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова заявила, что помощь будет принята с благодарностью. По ее словам, каждая медицинская организация ежедневно берет по 40-50 проб на вирус, выезжая к изолированным гражданам, поэтому дополнительные автомобили — «серьезное подспорье».

Как уточнила вице-губернатор области Ирина Гехт, в Челябинской области обнаружили пятерых зараженных коронавирусом. Один из них находится в Миассе, трое в Челябинске и одна пожилая женщина в Магнитогорске.

Ранее сообщалось, что врачи единственной во Владимире скорой помощи начали массово отказываться работать с пациентами с симптомами ОРВИ, так как у медиков не было специальных костюмов. Врачи уверены, что от них скрывают документ с рекомендациями по ношению спецкостюмов при выезде к пациентам, у которых заподозрили коронавирус.

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