В российском городе чиновникам поручили отдать свои автомобили медикам

Автопарк администрации Челябинска передадут медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Такое распоряжение 25 марта отдала мэр Челябинска Наталья Котова, передает URA.RU.
По словам Котовой, свои автомобили могут отдать заместители главы и начальники управлений. Она добавила, что в некоторых структурах есть сразу несколько автомобилей. Котова уточнила, что при необходимости следует полностью задействовать машины чиновников для работы врачей.
Начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова заявила, что помощь будет принята с благодарностью. По ее словам, каждая медицинская организация ежедневно берет по 40-50 проб на вирус, выезжая к изолированным гражданам, поэтому дополнительные автомобили — «серьезное подспорье».
Как уточнила вице-губернатор области Ирина Гехт, в Челябинской области обнаружили пятерых зараженных коронавирусом. Один из них находится в Миассе, трое в Челябинске и одна пожилая женщина в Магнитогорске.
Ранее сообщалось, что врачи единственной во Владимире скорой помощи начали массово отказываться работать с пациентами с симптомами ОРВИ, так как у медиков не было специальных костюмов. Врачи уверены, что от них скрывают документ с рекомендациями по ношению спецкостюмов при выезде к пациентам, у которых заподозрили коронавирус.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения