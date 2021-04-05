Российский коммунальщик перенес пенсионерку через огромную лужу

Сотрудник коммунальной службы из Томска перенес пенсионерку через огромную лужу. Местные жители пожаловались, что некоторые улицы города оказались затоплены талыми водами. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

В сеть попало видео, на котором можно заметить, как пожилая женщина стоит около затопленного участка улицы. Вскоре к ней походит вышедший из машины работник аварийной службы. Россиянин подставляет женщине спину и затем переносит ее через лужу на другую сторону дороги.

Проблема с затоплением существует в Томске на протяжении нескольких дней, во время которых установилась теплая погода. В итоге ливневая канализация перестала справляться с отведением талых вод, из-за чего на дорогах образовались непроходимые участки.

В марте житель города Копейска Челябинской области устроил рыбалку в луже на одной из улиц города. Он сел в надувную лодку и стал плавать по участку, держа в руке удочку. Таким способом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме затопления территории.

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