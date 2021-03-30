Россиянин устроил рыбалку в луже

Житель города Копейска Челябинской области устроил рыбалку в луже на одной из улиц города. Таким способом россиянин хотел привлечь внимание к проблеме затопления участка, сообщает «Подъем».

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Ловлю рыбы сымитировал местный блогер Николай Брынских. Он опубликовал в Instagram видео, на котором можно заметить, как мужчина, сидя в надувной лодке, плывет по затопленному участку дороги и держит в руке удочку. Вскоре мимо него проезжает автомобиль, с водителем которого он здоровается жестом руки.

Представители местной администрации в разговоре с изданием отметили, что лужа образовалась между двумя рынками, откуда несвоевременно вывезли снег. По словам властей, ситуация находится под контролем, а на проблемном участке ведутся работы. В случае необходимости в городе примут противопаводковые меры.

Ранее в марте житель Нижнего Новгорода поплавал на матрасе в луже на Московском шоссе. Горожане предположили, что мужчина открыл купальный сезон. Произошедшее привлекло внимание мэра. Он назвал участок «болевой точкой» города и пообещал решить проблему с затоплением.

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