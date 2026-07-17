Политолог Глазунов: У Украины нет собственных национальных героев

Украина не боится обострять отношения с Польшей, потому что полностью зависит от руководства США, а не от Варшавы, считает политолог Олег Глазунов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что кабинет министров Украины поручил перезахоронить на территории «национального пантеона» первого лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Евгения Коновальца. Он был руководителем подпольной борьбы против Польши, которая по итогам Первой мировой войны получила Восточную Галицию.

По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его власть зависит не от Польши, а от США, которые мало интересуют разбирательства между двумя государствами. Поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Киев, украинскому лидеру не страшен гнев Варшавы, в то время как Украине нужны собственные национальные герои, объяснил эксперт.

«Это входит в программу дальнейшего развития украинского государства. Они хотят убрать все, что касается России, при этом у них нет своих национальных героев. Любой национальный герой, которого они предлагают, по горло в крови мирных жителей. Они вытаскивают из могил тех, кто практически сто лет назад был похоронен, о которых уже забыли, чтобы школьники, подростки, студенты могли на кого-то равняться. Иначе, если государство не имеет своей истории, это не государство», — сказал Глазунов.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил заблокировать вступление Украины в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН. По его словам, Киев должен изменить нынешнюю государственную политику памяти.

