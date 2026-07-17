В России ответили на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

Слуцкий заявил, что Россия никогда не вмешивалась в выборы в США

Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, а обвинения американского президента Дональда Трампа являются продолжением «охоты на ведьм». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Россия никогда — ни в 2016, ни в 2020, ни 2024 — не вмешивалась в выборы в США. Как и в выборные процессы на территории других стран. Обвинения во вмешательстве — продолжение "охоты на ведьм", приемы которой так распространены и в Белом доме, и на Капитолийском холме», — пояснил он.

По словам депутата, вмешательство в выборы противоречит принципам внешней политики России, в основе которых — равноправие, уважение суверенитета и независимости всех стран в мире.

Ранее Кремль ответил на обращение Трампа к нации, в котором он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР угрозами для избирательной системы США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в дела РФ.