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16:07, 17 июля 2026Ценности

Внешность 62-летней Маши Распутиной на видео с красной дорожки смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dimson100000

Российская певица Маша Распутина появилась на красной дорожке телевизионной премии и смутила фанатов своей внешностью. Видео и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звездного продюсера Дмитрия Иноземцева.

62-летняя поп-исполнительница предстала на публике в белом костюме, лакированных ботфортах и с длинным жемчужным ожерельем. Она дополнила свой образ макияжем с акцентом на ярко-красную помаду и солнцезащитными очками.

Некоторые поклонники были разочарованы внешностью знаменитости. Они заметили, что Распутина очень постарела: «Мне кажется, она сама себя пугается, проходя мимо зеркала», «Фигурка отличная, а за все остальное я промолчу», «Она выглядит старше своих лет, к сожалению», «Боже мой, что время делает с женщинами! Страшно стареть», «Мне кажется, что без макияжа она бы выглядела гораздо лучше».

В то же время были комментаторы, которые встали на защиту звезды: «Нельзя ее винить в том, что она хочет выглядеть моложе», «У нее такие ножки были красивые», «Все хорошо, кроме тяжелого грубого макияжа», «Годы идут, а она все просто Маша», «Одета очень элегантно».

В феврале пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла правду о коррекции внешности Маши Распутиной после тайной свадьбы с бизнесменом Виктором Захаровым.

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