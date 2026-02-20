Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:02, 20 февраля 2026Ценности

Хирург раскрыла правду о пластике 61-летней Маши Распутиной после тайной свадьбы

Хирург Абдулаева: Распутина могла потратить на омоложение 500 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Пластический хирург Софья Абдулаева раскрыла правду о пластике российской певицы Маши Распутиной после тайной свадьбы с бизнесменом Виктором Захаровым. Комментарий публикует KP.RU.

По предположениям врача, 61-летняя исполнительница могла потратить на омоложение около 500 тысяч рублей. Так, эксперт заметила на лице артистки на новых фото отсутствие морщин, которому могли поспособствовать инъекции ботулотоксина.

Затем, думаю, были сделаны инъекции филлеров, которые выполнили контурную пластику — очертили линию скул. Вполне возможно, для подтяжки овала лица были использованы нити. То есть певица могла перенести целый комплекс малоинвазивных процедур, которые сейчас очень популярны в среде шоу-бизнеса. Такие процедуры — находка для людей, которые боятся пластики. Исходя из ценовой политики этой клиники, артистка могла потратить на омоложение около 500 тысяч рублей. Хотя, вполне возможно, в силу ее медийности врач сделал Маше процедуры с большой скидкой или вовсе бесплатно, по бартеру

Софья Абдулаева пластический хирург

Известно, что спустя 25 лет совместной жизни с отцом младшей дочери Распутина решила вступить с ним в официальные отношения. По словам певицы, свадьба состоялась в узком семейном кругу.

В апреле 2025 года Маша Распутина раскрыла неожиданный секрет молодости. Звезда признавалась, что ради здоровья она отказалась от красивой, но неудобной обуви, а также полностью изменила образ жизни.

