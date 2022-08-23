Канада ввела новые антироссийские санкции

Премьер Канады Трюдо заявил о введении санкций против 62 россиян

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении санкций против 62 граждан России и одного российского оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора», — заявил глава канадского правительства, выступая на саммите «Крымская платформа», организованном президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, Канада продолжит оказывать помощь Украине, в частности предоставит поддержку оборонным предприятиям, выделив оборудование и специалистов.

15 июля власти Канады ввели санкции против нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики России. В рамках рестрикций был установлен запрет на предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности. Уточняется, что в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.