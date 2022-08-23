Названы четыре устаревших модных правила

Блогерша Мария Каролина Чан: модное правило подбирать ремень под цвет обуви устарело

Блогерша Мария Каролина Чан из США назвала четыре устаревших модных правила. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Так, утратил актуальность совет подбирать ремень под цвет обуви, пояснила юзерша. В качестве альтернативы она привела образ с черным поясом бренда Gucci и туфлями лимонно-розового цвета. В то же время, по словам инфлюэнсерши, следует отказаться от запрета сочетать между собой предметы гардероба из денима различных оттенков.

Кроме того, на данный момент не будет считаться ошибкой выбор полными девушками джинсов с заниженной талией. «У вас выпирает живот, но вы не хотите его скрывать? Это совершенно нормально!» — заявила Чан. Также автор видео отметила, что для создания элегантного образа можно выбирать не только нейтральные тона, как считалось ранее, но и яркие оттенки. Свои слова блогерша проиллюстрировала снимком наряда, состоящего из лавандовых брюк и мятно-зеленого блейзера.

Ранее в августе стилистка Полли Сейер назвала три важных правила для наведения порядка в гардеробе. По словам девушки, начинать данный процесс следует с отбора одежды, которую точно хочется сохранить. Затем следует избавиться от изделий, если они перестали подходить владельцу по размеру. При этом на заключительном этапе она посоветовала описать желаемый стиль одежды тремя словами. После этого стоит исключить из коллекции те вещи, которые не соответствуют выбранным характеристикам.