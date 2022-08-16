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Стилистка назвала три важных правила для порядка в гардеробе

Стилист Сейер: при наведении порядка в гардеробе следует избавиться от вещей не по размеру

Фото: unsplash

Стилистка Полли Сейер назвала три важных правила для наведения порядка в гардеробе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, начинать данный процесс следует с отбора одежды, которую точно хочется сохранить. «Вещи, в которых вы ощущаете себя лучше всего и которые носите чаще всего, составят основу вашего образа», — пояснила специалистка.

Затем следует избавиться от изделий, которые перестали подходить владельцу по размеру. «Не цепляйтесь за наряды в надежде влезть в них в будущем. Поверьте, как только вы начнете одеваться в соответствии с параметрами тела, которыми обладаете на данный момент, вам станет комфортнее», — отметила юзерша.

При этом на заключительном этапе она посоветовала описать желаемый стиль одежды тремя словами. Только после этого стоит исключить из коллекции те вещи, которые не соответствуют выбранным характеристикам.

В июле блогерша Барбара Костелло показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе. По словам 73-летней пользовательницы, чтобы понять, от каких вещей следует избавиться, необходимо применить простой лайфхак. Она порекомендовала разместить в шкафу неправильным образом наряды, которые давно не использовались. Например, развернуть вешалки с данными изделиями крючками наружу, если остальные расположены крючками внутрь.

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Алина Гостева
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