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Блогерша показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе

Блогерша Костелло: чтобы вычислить лишнюю одежду, следует неправильно повесить ее в шкафу

Кадр: видео @brunchwithbabs

Блогерша Барбара Костелло показала способ вычислить лишнюю одежду в гардеробе. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 1,9 миллиона человек.

По словам 73-летней пользовательницы, чтобы понять, от каких вещей следует избавиться, необходимо применить простой лайфхак. Она порекомендовала разместить в шкафу неправильным образом наряды, которые давно не использовались. Например, развернуть вешалки с данными изделиями крючками наружу, если остальные расположены крючками внутрь.

«Если в ближайшее время я не надену эту одежду, она так и останется висеть неправильно. Так можно понять, что она не нужна», — пояснила инфлюэнсерша.

Помимо советов об организации пространства дома, Костелло делится со зрителями видео с кулинарными рецептами и нюансами проведения праздников. В описании аккаунта она называет себя бабушкой, указывая, что у нее есть четверо детей и восемь внуков.

Ранее в июле блогерша Кайла Лена Луппино из США назвала предметы гардероба, которые необходимо иметь только в единственном экземпляре. По ее словам, можно оставить лишь одну сумку приглушенного оттенка и ограничиться одним вариантом спортивной обуви.

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Алина Гостева
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