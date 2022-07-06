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Блогерша назвала необходимые только в одном экземпляре предметы гардероба

TikTok-блогерша Луппино: кроссовки и часы необходимы в одном экземпляре

Фото: Shutterstock

Блогерша Кайла Лена Луппино из США назвала предметы гардероба, которые необходимо иметь только в единственном экземпляре. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом native_minimalist, придерживающаяся минималистского образа жизни, рассказала, как освободить пространство дома и избавиться от лишних нарядов. Так, по ее словам, можно оставить лишь одну сумку приглушенного оттенка и ограничиться одним вариантом спортивной обуви.

«У меня есть пара кроссовок для пробежек, которые я также использую для тренировок и прогулок. Они нейтрального цвета, поэтому подходят ко всему», — пояснила девушка. Кроме того, подобное правило распространяется на часы и повязки на голову, отметила инфлюэнсерша.

Ранее в июле специалист по этикету из США показала способ выглядеть изысканно с помощью одного предмета гардероба. Блогерша заявила, что для того, чтобы выглядеть презентабельно, следует руководствоваться одним правилом. Так, по ее словам, ворот водолазки необходимо подворачивать не наружу, как поступают многие, а, наоборот, внутрь.

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Алина Гостева
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