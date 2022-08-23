Politico уличила США в сокрытии масштабов переданной военной помощи Киеву

Politico заявила, что США могут передавать некоторые виды вооружений Украине тайно

Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители администрации Белого дома. Такое предположение сделала американская газета Politico.

В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), в то время как подобная помощь не была анонсирована официально. «Мы представили это так, что мы поставляем противорадиолокационные возможности», — заявил он.

Кроме того, авторы статьи указывают на публикацию портала Yahoo! News. В ней утверждалось, что недавние атаки на российские объекты в Крыму были совершены с помощью ракет большой дальности. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет, отмечают публицисты.

Вместе с тем, Politico не исключает, что Вашингтон скрывает масштабы переданной в действительности военной помощи Киеву. «Мы признаем, что это все предположения. Никто из администрации не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине. Даже если бы они были, маловероятно, что они [власти США] сообщили бы нам об этом секретном решении», — говорится в материале.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом публичного подтверждения такой информации не было.