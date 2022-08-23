Politico уличила США в сокрытии масштабов переданной военной помощи Киеву
Соединенные Штаты поставляют Украине больше военной помощи, чем об этом официально объявляют представители администрации Белого дома. Такое предположение сделала американская газета Politico.
В материале отмечается, что ранее высокопоставленный представитель Пентагона признал, что США в течение некоторого времени поставляли Киеву противорадиолокационные ракеты HARM (High-speed Anti-Radiation Missile), в то время как подобная помощь не была анонсирована официально. «Мы представили это так, что мы поставляем противорадиолокационные возможности», — заявил он.
Кроме того, авторы статьи указывают на публикацию портала Yahoo! News. В ней утверждалось, что недавние атаки на российские объекты в Крыму были совершены с помощью ракет большой дальности. Однако, как следует из официальных заявлений Запада о поставленных вооружениях, у Киева нет дальнобойных ракет, отмечают публицисты.
Вместе с тем, Politico не исключает, что Вашингтон скрывает масштабы переданной в действительности военной помощи Киеву. «Мы признаем, что это все предположения. Никто из администрации не подтверждал и даже не намекал на наличие тайных поставок вооружений Украине. Даже если бы они были, маловероятно, что они [власти США] сообщили бы нам об этом секретном решении», — говорится в материале.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что Вашингтон включил в последний пакет военной помощи Украине управляемые артиллерийские снаряды Excalibur. При этом публичного подтверждения такой информации не было.