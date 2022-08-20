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США поставят Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

Politico: США намерены поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США намерены поставить Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur. Такие данные приводит Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, снаряды не входят в предстоящий пакет помощи Киеву стоимостью до 775 миллионов долларов, Вашингтон планирует отправить их в будущем. Источник сообщает, что один такой снаряд может заменитьне менее десяти обычных.

Известно, что в этот раз США передаст комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 миллиметров и 36 тысяч снарядов к ним, 15 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Sky Eagle, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также тысячу ПТРК Javelin.

В мае сообщалось, что украинские военные получили упрощенную версию американских буксируемых гаубиц M777. США передали Украине орудия без блоков цифровой системы управления огнем (СУО). Гаубицы M777A1 и M777A2, которые используют американские военные, отличаются наличием квадратного блока аппаратуры передачи данных.

Марина Совина
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США поставят Украине управляемые снаряды для гаубиц Excalibur
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