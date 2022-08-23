Реалистичная секс-игрушка на пляже популярного курорта вызвала всеобщую панику

В Таиланде отдыхающие на пляже приняли секс-куклу за девушку без сознания и вызвали скорую

Гиперреалистичная силиконовая кукла, которую выбросило на пляж в Таиланде, вызвала всеобщую панику среди отдыхающих — туристы приняли секс-игрушку за труп женщины. Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел в четверг, 18 августа, на пляже в районе Банг Саен в провинции Чонбури. Так, отдыхающие заметили лежащую навзничь на песке обнаженную молодую «девушку», которая, по их наблюдениям, находилась без сознания. Шокированные зрелищем очевидцы вызвали полицию и скорую помощь на популярный курорт.

Прибывшие на место полицейские оцепили пляж, а парамедики бросились оказывать помощь девушке — тем не менее они сразу поняли, что перед ними не человек — японская секс-кукла AV idol, которая отличается особой схожестью с живым человеком.

Отмечается, что подобные секс-куклы стоят около 500 долларов (30 тысяч рублей). Правоохранительные органы предположили, что игрушка была сначала сброшена в канал или в реку, а после попала в море и была вынесена на берег. В тайской полиции добавили, что владелец силиконовой женщины может забрать ее обратно со станции спасателей на пляже.

Ранее в июле сообщалось, что в аэропорту Неаполя в Италии появился автомат по продаже вибраторов, лубрикантов и презервативов. Мнения отдыхающих по поводу вендингового автомата разделились: одни отметили, что это отличная идея, так как не придется доставать свои секс-игрушки для прохождения осмотра в авиагавани, другие посчитали это неуместным.