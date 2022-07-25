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В Италии пассажирам предоставили возможность купить секс-игрушки перед вылетом

В аэропорту Неаполя появился автомат по продаже секс-игрушек

Фото: Shutterstock

В аэропорту Неаполя в Италии появился автомат по продаже вибраторов, лубрикантов и презервативов. Об этом пассажиры терминала рассказали изданию Daily Star.

Отмечается, что перед вылетом путешественники могут расплатиться за секс-игрушки как наличными, так и картой. При этом туристам предоставили возможность приобрести более 30 видов смазки и противозачаточных средств, а также различные игрушки для взрослых стоимостью от 55 до 65 фунтов стерлингов (от 3,7 тысячи до 4,4 тысячи рублей).

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Сообщается, что мнения отдыхающих по поводу вендингового автомата разделились. Одни отметили, что это отличная идея. «Теперь во время досмотра путешественникам не придется доставать свои секс-игрушки и выкладывать их на ленту», — считает 51-летняя Берни Муллан.

При этом другие туристы уверены, что этот аппарат не нужен в аэропорту. «Итальянцы более открыто относятся к вопросу секса, не думаю, что это уместно в кругу семьи», «А если ребенок подумает, что это детская игрушка, и наберет код, то это приведет к неловким разговорам», — писали они в соцсетях.

Ранее парень заказал в интернет-магазине запчасти для лодки и обнаружил в посылке четыре секс-игрушки. Оказалось, что по ошибке он распечатал заказ матери, которая купила вибраторы.

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Ксения Жарова
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