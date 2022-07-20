Парень заказал запчасти для лодки и обнаружил в посылке пикантную находку

Пользователь Reddit по ошибке вскрыл посылку матери и обнаружил в ней четыре секс-игрушки

Пользователь Reddit с ником joeykhurst рассказал, как заказал в интернет-магазине запчасти для лодки. Вскрыв посылку, он очень удивился, обнаружив в ней пикантную находку: там находились четыре секс-игрушки. Оказалось, что по ошибке он распечатал заказ своей матери, которая купила вибраторы.

По словам автора поста, служба доставки не распознает его адрес, поэтому для доставки онлайн-заказов он использует адрес своей матери, живущей по соседству. Пользователь рассказал, что если при заказе применять автозаполнение, то в таком случае посылка оформляется на имя его близкой родственницы.

Парень заказал навесное оборудование для своей лодки. Заказ должен был прийти в почтовое отделение. Забрав посылку, он обнаружил, что заказ адресован его матери. Парень решил, что просто нажал на автозаполнение при оформлении заказа, и забрал его. По словам пользователя, он был уверен, что это его посылка, ведь заказы его матери обычно доставляют ей на дом.

Он вернулся в свой автомобиль и вскрыл посылку, чтобы убедиться, что там его запчасти. «То, что я вижу, когда открываю упаковку, — это не один, два или три, а четыре вибратора. О черт!» — написал он. После этого автор поста отправился домой, чтобы переклеить посылку. Затем он отнес ее матери. «Это все для меня?» — спросила она. «Я ответил "ага" и ушел», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как отправила родным фото своего кота и не заметила пикантную деталь на заднем плане. По ее словам, за головой домашнего питомца оказался фаллоимитатор.