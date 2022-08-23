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СК допустил причастность нескольких человек к убийству журналистки Дарьи Дугиной

СКР ищет возможных соучастников убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи допустили причастность нескольких человек к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сейчас они ищут возможных соучастников гражданки Украины Натальи Вовк. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

«Устанавливаются иные лица, причастные к совершению указанного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники СКР проводят обыски в гараже и квартире, которую снимала Вовк. Также следователи допросили родственников потерпевшей, персонал, участников фестиваля и свидетелей трагедии. Кроме того, были изучены записи с камер наружного наблюдения и назначен ряд экспертиз.

Ранее в ФСБ заявили о раскрытии убийства Дугиной. Его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Вовк прибыла в Москву 23 июля вместе с дочерью Софией Шабан и сняла квартиру в доме, где жила Дугина. Женщина следила за ней, используя автомобиль Mini Cooper, на котором менялись номера. После совершения убийства исполнительница покинула страну и скрылась в Эстонии, а Mini Cooper был продан через интернет-портал.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналистку орденом Мужества.

Елизавета Новикова
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