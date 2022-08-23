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В России начали поставки умной мишени

ЦНИИточмаш начал поставки умной мишени «Индикатор» для испытаний оружия

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал поставки акустической мишени «Индикатор». Умное устройство предназначено для испытаний новых образцов стрелкового оружия и снайперских комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦНИИточмаш, пишет ТАСС.

«У ЦНИИточмаш есть заказы на разработанную в институте акустическую мишень "Индикатор". В частности, мишенный комплекс был поставлен АО "Молот-Оружие". Сейчас ведется работа по организации поставки комплекса ОАО "Завод имени В. А. Дегтярева"», — сообщили в пресс-службе на прошедшем форуме «Армия-2022».

«Индикатор» позволяет быстро и с высокой достоверностью определить точность и кучность стрельбы. Технология, которую применили в устройстве, исключает срабатывание мишени от комьев земли или рикошетных пуль и влияние субъективного фактора на результаты испытаний за счет его исключения из процесса сбора и обработки получаемых результатов.

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Мишень «Индикатор» состоит из корпуса с акустическими датчиками и компьютера. Датчики улавливают ударную волну, которую образовывает пуля при пролете через контур мишени, а компьютер определяет точное место попадания. Отмечается, что характеристики российского комплекса по уровню сопоставимы с аналогами из Швейцарии и Великобритании.

В январе агентство Reuters сообщило, что в 2022 году на рынке США появится несколько моделей умного оружия. Журналисты предположили, что оружие с умными функциями начнет набирать популярность.

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Даниил Иринин
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