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Умер актер Юрий Смородин

Актер Юрий Смородин умер в возрасте 80 лет
Юрий Смородин

Юрий Смородин. Фото: театр оперы и балета

Ушел из жизни актер Юрий Смородин. Об этом сообщает портал IzhLife со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета Удмуртской республики.

Артист умер в Ижевске в возрасте 80 лет. Подробности произошедшего не уточняются. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

Смородин работал в театре с 1979 года, где сыграл десятки ролей. Он участвовал в таких спектаклях, как «Королева чардаша», «Летучая мышь», «Бабий бунт», «Проделки Ханумы» и других.

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Дениза Мацаева
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