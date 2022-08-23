Умер актер Юрий Смородин

Актер Юрий Смородин умер в возрасте 80 лет

Ушел из жизни актер Юрий Смородин. Об этом сообщает портал IzhLife со ссылкой на пресс-службу театра оперы и балета Удмуртской республики.

Артист умер в Ижевске в возрасте 80 лет. Подробности произошедшего не уточняются. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста.

Смородин работал в театре с 1979 года, где сыграл десятки ролей. Он участвовал в таких спектаклях, как «Королева чардаша», «Летучая мышь», «Бабий бунт», «Проделки Ханумы» и других.

Ранее стало известно о смерти барабанщика The Crickets Джерри Эллисона.