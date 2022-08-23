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Умер барабанщик The Crickets Джерри Эллисон

На 83-м году жизни скончался барабанщик The Crickets Джерри Эллисон

Фото: Charles Paul Harris / Michael Ochs Archives / Getty Images

На 83-м году жизни скончался барабанщик музыкальной группы The Crickets Джерри Эллисон. Об этом сообщает Deadline. Причины и обстоятельства смерти артиста не раскрываются.

Музыканта называли новатором в жанре рок-н-ролла. Эллисон участвовал в создании таких композиций коллектива, как Peggy Sue, That’ll Be the Day и многих других. В 1958 году артист выпустил песню Real Wild Child, которая попала в Billboard Hot 100.

Через год после этого фронтмен The Crickets Бадди Холли погиб в авиакатастрофе. Эллисон занял должность руководителя группы.

Ранее стало известно, что австралийский актер и звезда «Безумного Макса» Винсент Джил умер в возрасте 83 лет. Смерть кинозвезды подтвердил его коллега Пол Джонстон. «Он был совсем слабым в последнее время, и, к счастью, его тело больше не сковывает его», — написал он.

Анастасия Астахова
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