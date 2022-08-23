В России обнаружили города с неожиданным интересом к драгоценностям

SOKOLOV: по росту продаж драгоценностей в первом полугодии лидируют Челябинск и Пермь

В первом полугодии 2022-го жители нескольких городов России стали чаще интересоваться драгоценностями, обнаружили эксперты аналитического центра SOKOLOV. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

С января по июнь лидерами по темпам роста продаж ювелирных изделий в стране стали Челябинск, Пермь и Екатеринбург. Повышенный спрос в этих городах оказался неожиданным на фоне спада оборота всего ювелирного рынка России на 1,3 процента, до 140 миллиарда рублей. В Челябинске за данный период рынок вырос с 1,25 миллиарда рублей в первой половине 2021 года до 1,37 миллиарда рублей (9,6 процента), в Перми — с 0,95 до 1,04 миллиарда рублей (9,47 процента), а в Екатеринбурге — с 2,14 до 2,3 миллиарда рублей (7,47 процента).

При этом города с традиционно самыми большими объемами продаж в 31,27 и 9,16 миллиарда рублей потеряли статус драйверов роста. Речь идет о Москве и Санкт-Петербурге, где рынки выросли всего на 5 и 2 процента соответственно.

Как объяснила руководитель центра Алина Колпакова, положительная динамика локальных рынков в основном связана с ростом розничных цен — в целом драгоценности подорожали на 28 процентов. Рост стоимости был вызван скачком цен на золото на бирже в марте текущего года, а также волатильностью рубля.

Эксперт отметила, что вместе с ценами повысился и средний чек. Больше всего он вырос в Перми — на 32 процента, в то время как в целом по России — на 12 процентов (6 166 рублей). Колпакова рассказала, что повышение среднего чека на фоне роста розничных цен говорит о «перетекании спроса в сторону более бюджетных категорий украшений из серебра и фианитов».

О том, что за первое полугодие 2022-го россияне в целом стали тратить меньше денег на ювелирные украшения, в компании рассказали в начале августа. Снижение объемов специалисты связали с осторожностью покупателей.