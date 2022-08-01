Россияне стали тратить меньше денег на украшения

Оборот ювелирного рынка России за первое полугодие 2022 года достиг 140 млрд рублей

За первое полугодие 2022-го россияне стали тратить меньше денег на ювелирные украшения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра SOKOLOV. Копия материала имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты подсчитали, что за шесть месяцев текущего года оборот ювелирного рынка России достиг 140 млрд рублей, что на 1,3 процента ниже того же периода 2021-го. Средний чек с начала года вырос на 12 процентов и составил 6166 рублей против 5524 рублей в прошлом году. При этом рост розничных цен по итогу полугодия составил 28 процентов из-за скачка биржевых цен за золото и волатильности рубля весной этого года.

Как объяснила руководитель центра Алина Колпакова, снижение объемов связано с осторожностью покупателей. «Объем заказов на производство сократился, а закупки в условиях высоких цен на металл и высокого курса доллара в марте-апреле практически остановились», — пояснила она. Более того, из-за санкций и массового ухода иностранных компаний с российского рынка практически схлопнулся импорт. В целом, по прогнозам аналитиков, рост цен по итогам года остановится на 20 процентах относительно 2021 года.

В конце июля в Европе вступил в силу запрет на покупку золота и ювелирных украшений из России. Это касается импорта или передачи, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну.